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Европейский союз и Украина заключили официальное соглашение о гарантиях безопасности для Киева в рамках саммита в Брюсселе. Документ с украинской стороны подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

На повестке двухдневного мероприятия стоит вопрос об урегулировании ситуации на Украине.

13 июня американский лидер Джо Байден и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности. На тот момент США стали 16-й страной, подписавшей подобный документ с Киевом. Позднее Байден заверил, что Штаты в рамках договоренностей не будут отправлять свои войска на Украину.

Владимир Путин, в свою очередь, указал на то, что подписываемые Киевом документы юридически ничтожны. Он напомнил, что с 21 мая встал вопрос о полномочиях и легитимности представителей украинской стороны, которые заключают эти соглашения.

