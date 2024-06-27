Times: сбежавшие из России экс-депутаты готовят план террора к саммиту НАТО

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Сбежавшие из России политики готовят террористический план по силовой дестабилизации ситуации в стране, который представят на саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на британскую газету Times.

Как утверждает издание, план из семи пунктов по "свержению Кремля" на встрече в Варшаве обсуждали более 60 политиков. В нем бывшие российские депутаты призывают Запад ввести больше санкций против России, поддержать действия по дестабилизации обстановки и поставить больше оружия Украине.

Times пишет, что стоящие за планом бывшие депутаты, в том числе Илья Пономарев (признан в РФ иноагентом), связаны с террористической организацией "Легион "Свобода России" (запрещена в России) и группировкой "Национальная республиканская армия", которая взяла ответственность за гибель российского политолога Дарьи Дугиной и военного корреспондента Владлена Татарского.

Ранее телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) включили в перечень террористов и экстремистов. Генпрокуратура РФ организовала в отношении телеведущей проверку по статье за оправдание терроризма, а МВД РФ объявило ее в розыск.

До этого суд в Москве заочно арестовал экс-журналистку Екатерину Фомину по делу о фейках о ВС РФ. В случае задержания и экстрадиции на территорию РФ ее заключат в СИЗО.

