Times: Россия могла заминировать важную подводную инфраструктуру в Северном море

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У НАТО имеются "серьезные подозрения", что Россия могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру в Северном море. Об этом пишет британская газета The Sunday Times.

По данным издания, чиновники Альянса опасаются из-за разведданных компаний, которые эксплуатируют ключевые нефтяные и газовые буровые установки, трубопроводы, электрические разъемы и телекоммуникационные кабели.

Так, с января по май этого года по меньшей мере пять российских траулеров начали "вести себя необычно", в том числе замедляли ход во время прохождения над ключевыми электрическими и телекоммуникационными кабелями, а также над нефте- и газопроводами. Авторы считают, что это может быть связано с "разведывательными и диверсионными операциями Кремля в европейских водах".

Спецслужбы Бельгии сообщали, что не видят доказательств минирования кабелей в водах страны или Нидерландов. В то же время, согласно их данным, якобы были обнаружены доказательства диверсий против Великобритании.

Ранее сообщалось, что 27 мая в Польше были арестованы гражданин страны, а также два белоруса. В соответствии с информацией польских следователей, они входили в состав преступной группы, которая должна была совершать диверсии и поджоги по заданию спецслужб России.

Задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

За неделю до этого польские правоохранители арестовали еще девять человек, которых подозревают в диверсиях, совершенных якобы по заказу РФ. Задержанные оказались гражданами Польши, Белоруссии и Украины. Сотрудники правоохранительных органов вменяли им избиения, поджоги и попытки поджога.

