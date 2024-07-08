Boeing признал вину в сговоре по делу о двух крушениях самолетов 737 MAX

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Корпорация Boeing признала вину в сговоре по делу о двух крушениях самолетов 737 MAX, расследование которого ведет министерство юстиции США, заявил федеральный суд Техаса.

В связи с этим авиагигант должен будет заплатить штраф в размере 243,6 миллиона долларов, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на агентство Reuters.

По данным журналистов, признание вины со стороны корпорации может оказать негативное влияние на ее будущее. Потенциально компания может потерять выгодные государственные контракты, которые были заключены с министерством обороны США и NASA.

Обвинения в адрес компании были выдвинуты в связи с двумя катастрофами 737 MAX, которые произошли в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах. В результате этих трагедий погибли 346 человек. После случившегося семьи погибших выступили с требованием о привлечении Boeing к суду.

Другой инцидент произошел с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines 5 января 2024 года. Во время полета у лайнера вылетел иллюминатор, после чего воздушное судно совершило экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон.

Самолет сумел благополучно приземлиться. В тот момент на борту находился 171 пассажир, а также 6 членов экипажа. По данным СМИ, о проблеме с герметизацией сообщил экипаж самолета. В свою очередь, один из пассажиров рассказал журналистам, что иллюминатор вылетел вскоре после взлета.

После данного инцидента Федеральное управление гражданской авиации США приняло решение о приостановке эксплуатации некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9. Ведомство организовало официальное разбирательство в отношении авиастроительной компании Boeing Co.

