Регулятор США приостановил эксплуатацию ряда самолетов Boeing 737 MAX 9

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Эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 приостановили после экстренной посадки воздушного судна компании Alaska Airlines в Портленде из-за разгерметизации. Такое решение приняло Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов. Соответствующее объявление появилось на сайте регулятора.

Как уточнили в ведомстве, ограничение распространяется примерно на 171 самолет.

"Временно приостановить полеты некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9, эксплуатируемых авиакомпаниями США или на территории США", – сообщается в публикации.

Эксплуатацию самолетов приостановили для проведения срочных проверок. В американском управлении объяснили, что решение принято с целью обеспечения безопасности пассажиров.

Вечером 5 января у самолета Alaska Airlines во время полета вылетел иллюминатор, после чего воздушное судно совершило экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон.

По информации СМИ, о проблеме с герметизацией сообщил экипаж самолета. Один из пассажиров поделился, что иллюминатор вылетел вскоре после взлета.

Самолет смог благополучно приземлиться. На борту находился 171 пассажир, а также 6 членов экипажа.



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