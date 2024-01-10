Глава Boeing заявил о необходимости признать ошибку с самолетами 737 MAX

Фото: ТАСС/Zuma

Главный исполнительный директор Boeing Дэйв Кэлхун на собрании с сотрудниками предприятия заявил о необходимости признать ошибку, допущенную с самолетом 737 MAX 9, из-за которой пришлось приостановить эксплуатацию более 170 лайнеров этого типа, передает The Wall Street Journal.

"Мы подойдем к ситуации со стопроцентной и полной прозрачностью на каждом этапе пути", – подчеркнул он.

При этом глава компании не уточнил, в чем конкретно заключалась ошибка, а другие топ-менеджеры предостерегли от спекуляций по этому поводу.

Кэлхун подчеркнул, что компания намерена взаимодействовать с Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB) США, чтобы понять истинную причину происшествия. Он добавил, что инженеры Boeing собирают информацию о произошедшем инциденте.

Вечером 5 января у самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines во время полета вылетел иллюминатор, после чего воздушное судно совершило экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон.

Из-за разгерметизации эксплуатацию некоторых самолетов в США приостановили. Ограничение распространяется примерно на 171 самолет.



Пассажирский Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя