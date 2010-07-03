Данные самописцев Boeing показали сходство с авиакатастрофой в Индонезии

Анализ данных с бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии самолета Ethiopian Airlines Boeing 737 Max 8 показали, что эта авиакатастрофа по хронологии событий похожа на крушение лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на министра транспорта Эфиопии.
Министр подчеркнул, что между двумя крушениями есть "отчетливые сходства". Данные были проверены следователями из Эфиопии и США.
Утром в прошлое воскресенье, 10 марта, самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших были представители 35 стран мира, в том числе трое граждан России.
Полгода назад произошла аналогичная авиакатастрофа. В конце октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.
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