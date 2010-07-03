Boeing выпустит обновленное ПО для 737 MAX до конца марта

Авиастроительный концерн Boeing рассчитывает выпустить обновленное программное обеспечение для лайнеров 737 MAX в течение 7-10 дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в авиаотрасли.
Пока не имеется доказательств того, что именно одинаковое программное обеспечение самолета авиакомпании Ethiopian Airlines и лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air стало причиной катастроф.
О временном отказе от воздушных судов этого типа заявили власти Китая, Индонезии, Великобритании, Вьетнама, Сингапура, Омана, Малайзии, Австралии, Марокко, Бразилии, Аргентины, Австрии, Ирландии и Монголии. Позднее государства Евросоюза также запретили подобные полеты над территорией ЕС до установления причин катастрофы. Днем 14 марта полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве РФ запретила Росавиация.
Запреты связаны с тем, что пассажирский Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение недалеко от города Дебре-Зейт. На борту находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа. Это уже вторая авиакатастрофа с самолетом модели Boeing 737 MAX за последнее время. В конце октября прошлого года потерпел крушение такой же самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, погибли 189 человек.
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В России авиакомпания "Победа" заказала 20 самолетов Boeing-737 MAX 8 в октябре прошлого года. Первые поставки запланированы на ноябрь текущего года. Поставок самолетов Boeing 737 MAX 8 в ближайшее время ожидает еще одна российская авиакомпания – Utair. Перевозчик заказал 30 лайнеров этого типа в 2018 году. Поступление первого самолета ожидалась в апреле этого года. На данный момент единственный эксплуатант самолетов этого типа в РФ – компания S7. Она уже временно приостановила полеты на Boeing 737 MAX 8.
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