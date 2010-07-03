"Победа" может отказаться от Boeing-737 MAX

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Российский лоукостер "Победа" не исключает, что откажется от покупки Boeing-737 MAX в случае, если производитель не решит технические проблемы к ноябрю 2019 года.

"Если не будет 100%-ной гарантии, что эта машина безопасна, никто ее брать не будет", – цитирует "Интерфакс" гендиректора группы "Аэрофлот" (куда входит "Победа") Виталия Савельева.

Авиакомпания заказала 20 самолетов Boeing-737 MAX 8 в октябре прошлого года. Пятнадцать планировалось приобрести в 10-летний лизинг у ирландской SMBC Aviation Capital. Первые поставки запланированы на ноябрь текущего года.

Правительственная подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу предложила "Победе" приобрести 30 самолетов МС-21 вместо Boeing 737 MAX.

Поставок самолетов Boeing 737 MAX 8 в ближайшее время ожидает еще одна российская авиакомпания – Utair. Перевозчик заказал 30 лайнеров этого типа в 2018 году. Поступление первого самолета ожидалась в апреле этого года.

Днем 14 марта полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве РФ запретила Росавиация.

Запрет связаны с тем, что пассажирский Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение недалеко от города Дебре-Зейт. На борту находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа. Это уже вторая авиакатастрофа с самолетом модели Boeing 737 MAX за последнее время. В конце октября прошлого года потерпел крушение такой же самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, погибли 189 человек.