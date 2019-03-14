"Победе" предложили альтернативу самолетам Boeing 737 MAX

Фото: ТАСС/Алексей Копаев

Российскому лоукостеру "Победа" рекомендовали приобрести 30 самолетов МС-21 вместо Boeing 737 MAX. Соответствующие рекомендации дала правительственная подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу под председательством вице-премьера Юрия Борисова, пишет газета "Ведомости".

По данным издания, "Победа" в 2018 году подала заявку на одобрение заказа 50 самолетов Boeing 737 MAX. Комиссия по импортозамещению одобрила покупку 20 судов. Вопрос о лизинге еще 30 судов даже не выносился на обсуждение.

При этом комиссия рекомендовала "Победе" приобрести самолеты МС-21. Издание уточняет, что рекомендации не связаны с авиакатастрофой, произошедшей в Эфиопии. Комиссия руководствовалась желанием помочь российскому производителю.

За последние два месяца произошло две авиакатастрофы с самолетами Boeing 737 MAX 8. 10 марта потерпел крушение лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines. На борту воздушного судна находились 157 человек, в том числе трое граждан России. Все погибли. 29 октября 2018 года разбился лайнер, принадлежавший индонезийской авиакомпании Lion Air. Авиакатастрофа унесла жизни 189 человек.

После трагедии в Эфиопии страны Евросоюза, Россия, Австралия, Турция, Аргентина, Ирландия, Сингапур и многие другие объявили о приостановке полетов самолетов данных моделей.

МС-21 – это российский проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он стал вторым после Sukhoi Superjet 100 крупным отечественным проектом в гражданской авиации без советского задела. Серийный выпуск нового российского самолета запланирован на конец 2020 года.

