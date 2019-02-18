Запуск серийного производства самолета МС-21 перенесен

Выпуск серийных самолетов МС-21 переносится на конец 2020 года. Причина переноса – остановка поставок композитных материалов для крыльев. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Он подчеркнул, что в самолете будут использоваться российские композитные материалы. У "Ростеха" есть необходимые разработки и российские партнеры, например, "Росатом", передает РИА Новости.
"Сейчас завершаются испытания, поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается", – указал Чемезов.
В январе текущего года газета "Коммерсант" сообщила, что американская Hexcel и японская Toray Industries прекращают поставку композитов для самолета МС-21 из-за санкций. Это, в свою очередь, может привести к задержке старта серийного производства лайнера. В "Ростехе" опровергли данную информацию, назвав проблему "надуманной".
МС-21 − это российский проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он стал вторым после Sukhoi Superjet 100 крупным отечественным проектом в гражданской авиации без советского задела.
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