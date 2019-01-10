Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:26

Санкции США перекрыли поставки материалов для крыла самолета МС-21

за рубежом экономика

09:26

Поделиться в социальных сетях:

Фото: wikimedia.org/Denis Fedorko по лицензии CC BY-SA 4.0

Американские санкции против Объединенной авиастроительной корпорации и "Ростеха" привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21. По данным "Коммерсанта", это может на несколько лет задержать запуск машины в серию.

Речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries, использовавшихся для крыла и части киля. Оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов, добавил один из источников газеты.

Отмечается, что вариантов решения проблемы у производителя самолета немного: либо брать китайские композиты, которые в два раза толще и тяжелее, либо ждать, когда российские предприятия смогут создать что-то похожее. В обоих случаях нужно провести опытно-конструкторские работы, которые приведут к задержке старта серийного производства самолетов.

В "Ростехе" проблему назвали "надуманной". В корпорации пояснили, что есть надежные зарубежные поставщики композитов и есть собственные разработки, поэтому без необходимых материалов авиастроение в любом случае не останется.

В декабре Минфин США расширил санкции в отношении компаний и граждан России. В рамках закона CAATSA под санкции попали 18 россиян. 15 из них являются сотрудниками ГРУ. Кроме того, ограничения распространили на агентство новостей ФАН, ООО "Экономика сегодня" и "Невские новости", ресурс Usareally.

В санкционный список Минфин США также внес Анатолия Чепигу и Александра Мишкина. На Западе их подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Помимо Чепиги и Мишкина, в "черном списке" оказалась сотрудница компании Project Lakhta Елена Хусяйнова.

6 апреля 2018 года власти США ввели санкции в отношении ряда российских бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань".

за рубежом экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика