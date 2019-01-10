Санкции США перекрыли поставки материалов для крыла самолета МС-21

Американские санкции против Объединенной авиастроительной корпорации и "Ростеха" привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21. По данным "Коммерсанта", это может на несколько лет задержать запуск машины в серию.
Речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries, использовавшихся для крыла и части киля. Оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов, добавил один из источников газеты.
Отмечается, что вариантов решения проблемы у производителя самолета немного: либо брать китайские композиты, которые в два раза толще и тяжелее, либо ждать, когда российские предприятия смогут создать что-то похожее. В обоих случаях нужно провести опытно-конструкторские работы, которые приведут к задержке старта серийного производства самолетов.
В "Ростехе" проблему назвали "надуманной". В корпорации пояснили, что есть надежные зарубежные поставщики композитов и есть собственные разработки, поэтому без необходимых материалов авиастроение в любом случае не останется.
В декабре Минфин США расширил санкции в отношении компаний и граждан России. В рамках закона CAATSA под санкции попали 18 россиян. 15 из них являются сотрудниками ГРУ. Кроме того, ограничения распространили на агентство новостей ФАН, ООО "Экономика сегодня" и "Невские новости", ресурс Usareally.
В санкционный список Минфин США также внес Анатолия Чепигу и Александра Мишкина. На Западе их подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Помимо Чепиги и Мишкина, в "черном списке" оказалась сотрудница компании Project Lakhta Елена Хусяйнова.
6 апреля 2018 года власти США ввели санкции в отношении ряда российских бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань".
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