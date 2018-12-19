США расширили санкции против России

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Минфин США расширил санкции в отношении компаний и граждан России.

В рамках закона CAATSA под санкции попали 18 россиян. 15 из них являются сотрудниками ГРУ, передает РИА Новости. Кроме того, ограничения распространили на агентство новостей ФАН, ООО "Экономика сегодня" и "Невские новости", ресурс Usareally.

В санкционный список Минфин США также внес Анатолия Чепигу и Александра Мишкина. На Западе их подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Помимо Чепиги и Мишкина, в "черном списке" оказалась сотрудница компании Project Lakhta Елена Хусяйнова.

Вместе с тем американский Минфин планирует исключить из санкционного списка российские компании "Русал", ЕвроСибЭнерго и EN+. Это произойдет через 30 дней, уточнили в ведомстве.

В то же время, по информации The Wall Street Journal, бизнесмен Олег Дерипаска останется под санкциями. Его активы по-прежнему будут заморожены.

6 апреля 2018 года власти США ввели санкции в отношении ряда российских бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань".

Санкции запрещают резидентам США вести бизнес с этими компаниями и предписывают избавиться от акций и долговых инструментов предприятий, указанных в списке.

В начале ноября совет директоров "Русала" принял решение перерегистрировать компанию из Джерси в РФ из-за санкций.