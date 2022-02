Каковы будут последствия временного запрета полетов Boeing 737 MAX 8

С 13 марта российская авиакомпания S7 Airline приостановила полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8 до того, как следствие выявит причины крушения самолета эфиопского перевозчика Ethiopian Airlines. Ранее Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) также ввела временный запрет полетов боингов этой модели над территорией Евросоюза. К "бойкоту" присоединились около десятка других стран мира. Разбираемся в том, как скажется отказ от использования этих самолетов на туристах, а также на репутации самой американской авиакорпорации.

Запрет на полеты

10 марта недалеко от города Дэбрэ-Зэйт в Эфиопии произошла авиакатастрофа – самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился, все 157 пассажиров погибли, включая троих россиян. Эта авария стала второй за полгода с самолетом модели Boeing 737 MAX. В конце октября прошлого года потерпел крушение такой же самолет индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда погибли 189 человек.

Несмотря на то, что официальные причины крушений до сих пор неизвестны, после катастрофы африканская авиакомпания приостановила все полеты самолетов Boeing 737 MAX 8. О временном отказе от воздушных судов также заявили власти Китая, Индонезии, Великобритании, Вьетнама, Сингапура, Омана, Малайзии, Австралии, Марокко, Бразилии, Аргентины, Австрии, Ирландии и Монголии. Позднее государства Евросоюза также запретили подобные полеты над территорией ЕС до установления причин катастрофы.

13 марта к "бойкоту" присоединился и российский перевозчик. Два авиалайнера Boeing 737 MAX 8 были в парке компании S7.

При этом в самой компании Boeing отмечают, что уверены в безопасности своих лайнеров, но понимают решения иностранных регуляторов приостановить полеты в связи с авиакатастрофой в Эфиопии. Также в компании отметили, что Федеральное управление гражданской авиации США не предписывает никаких дальнейших действий в отношении Boeing 737 MAX 8.



официальный твиттер компании Boeing Безопасность является приоритетом номер один для Boeing, и мы полностью уверены в безопасности 737 MAX. Мы понимаем, что регулирующие органы и клиенты приняли решения, которые, как они полагают, являются наиболее уместными для их местных рынков. Мы продолжаем взаимодействовать с ними, чтобы они обладали информацией, необходимой для поддержания уверенности в эксплуатации их самолетных флотов. На основании имеющейся сейчас информации мы не имеем никаких причин выпускать какие-либо новые указания для операторов.

Удар по "Боингу"?

Из-за временного отказа на эксплуатацию самолетов корпорация Boeing уже понесла финансовые потери. По итогам торгов за два минувших дня после катастрофы ее акции на фондовой бирже Нью-Йорка потеряли чуть более 11 процентов и подешевели до 375,41 доллара (422,54 доллара – до катастрофы). Это стало самым большим снижением котировок компании за 18 лет – со времен терактов 11 сентября 2001 года.

Таким образом, общая рыночная капитализация компании с начала недели снизилась на 26,6 миллиарда долларов. Сейчас этот показатель составляет 212,1 миллиарда.

Однако директор Научного Центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования ГНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд в беседе с порталом Москва 24 предположил, что компания сможет восстановить статус-кво, если быстро отреагирует на итоги расследования.

"Все зависит от того, как "Боинг" поступит: если он в приемлемом формате и быстро решит все проблемы, то восстановит все свои финансовые потери. Сейчас тактический выигрыш – за компанией "Эйрбас", но насколько долго сохранится это конкурентное преимущество, зависит от быстроты, опять же, "Боинга", – подчеркнул эксперт.

Некоторые авиакомпании уже официально заявили, что не планируют отказываться от поставки самолетов Boeing 737 MAX 8. В частности, "Уральским авиалиниям" должны поставить 14 самолетов данной модели в 2019–2020 годах. Планы по приобретению существуют и у японской авиакомпании ANA (All Nippon Airways Co., Ltd.).

Неудобства для туризма?

По словам ведущего эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрея Крамаренко, в мировом авиапарке самолеты модели Boeing 737 MAX 8 занимают незначительную долю.

"Будут определенные неудобства, но, во-первых, неизвестно, насколько долго продлится этот запрет на полеты. Вполне возможно, что некоторые страны этот запрет отменят. Во-вторых, в авиакомпаниях, где доля парка этих самолетов невелика, будет возможность перестроить расписание без большого ущерба для пассажиров. При возможности кто-то из компаний заменит эти самолеты на другие модели", – пояснил эксперт.

Крамаренко добавил, что в целом на пассажиров отмена полетов данной модели не повлияет.

"Вот если бы остановили эксплуатацию самолетов предыдущего поколения Boeing, которых летает в небе несколько тысяч штук, тогда это было бы существенно", – добавил собеседник.



Андрея Крамаренко ведущий эксперт НИУ ВШЭ Хорошо, что эти недоработки самолетов вскрылись в начале эксплуатации, а не когда были поставлены уже тысячи машин и пришлось бы "заземлять" куда больший парк самолетов.

В свою очередь, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин также поделился с порталом Москва 24 мнением, что российские туристы никак не пострадают от временного прекращения эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 8.

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air. Фото: ТАСС/AP/Elaine Thompson

"В российском авиапарке всего два таких самолета (Модели Boeing 737 MAX 8. – М24). Они тоже временно отстранены от полетов, но не возникает никаких сложностей. Кроме того, ни в одной чартерной авиакомпании таких самолетов нет", – подчеркнул он.

Однако, по его словам, есть регулярные рейсы зарубежных авиакомпаний, которые прилетают в Россию. "В мире всего 46 авиакомпаний, которые используют эти самолеты. Среднее максимальное присутствие "Боинга 737 Макс 800" около 10-15 самолетов на компанию, если посмотреть самые крупные. Остановка десяти самолетов у авиакомпании, у которой, предположим, в парке 400 авиалайнеров, это несущественно", – пояснил эксперт.

Горин добавил, что пассажиры в любом случае имеют право на компенсацию стоимости полета или на замену рейса.



Дмитрий Горин глава комитета АТОР Перевозчик должен всегда предложить либо возврат денежных средств и штрафа, либо перевозку, которая будет осуществлена на другом типе самолета, либо даже может передать пассажира другой авиакомпании.

Кроме того, по словам собеседника портала Москва 24, "у перевозчиков обычно есть резерв не менее 10 процентов самолетов, которые в какой-то ситуации могут вывести на рейсы для замены".