В АТОР рассказали о влиянии на туризм запрета полетов Boeing 737 Max

Временный запрет на полеты Boeing 737 Max 8 и 9, введенный рядом государств после авиакатастрофы в Эфиопии, не скажется на программе российских туроператоров. Об этом РИА Новости сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она отметила, что трудно сказать, сколько подобных самолетов используется для перевозки туристов, однако выразила уверенность, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на программы туроператоров.
Известно, что лишь одна российская авиакомпания использует самолеты данного типа – S7. Представитель перевозчика ранее сообщил о приостановке полетов на этих бортах, уточняет агентство.
За последние два месяца произошло две авиакатастрофы с самолетами Boeing 737 MAX 8. 10 марта потерпел крушение лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines. На борту воздушного судна находились 157 человек, в том числе трое граждан России. Все погибли. 29 октября 2018 года разбился лайнер, принадлежавший индонезийской авиакомпании Lion Air. Авиакатастрофа унесла жизни 189 человек.
После трагедии в Эфиопии страны Евросоюза, Россия, Австралия, Турция, Аргентина, Ирландия, Сингапур и многие другие объявили о приостановке полетов самолетов данных моделей. В свою очередь, Федеральное управление авиации США потребовало от авиакомпании Boeing модернизировать систему управления полетами, установленную на лайнерах.
Россия присоединилась к международному "бойкоту" Boeing 737 MAX 8
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