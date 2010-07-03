Эксперты извлекли данные из самописца разбившегося Boeing

Фото: BEA

Данные речевого самописца (CVR) и цифрового самописца параметров полета (FDR) самолета Boeing 737 MAX 8, который разбился 10 марта, успешно извлечены и переданы Эфиопии. Об этом сообщает французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) в официальном микроблоге в Twitter.

"Технические работы по CVR и FDR окончены. Данные речевого самописца и цифрового самописца параметров полета были успешно извлечены BEA и переданы эфиопской команде следователей ", – сказано в сообщении.

10 марта Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение. Это произошло спустя шесть минут после взлета недалеко от города Дебре-Зейт. На борту было 157 человек, все погибли.

После авиакатастрофы разные страны мира стали закрывать воздушное пространство для самолетов этой модели. Многие авиакомпании прекратили использование таких лайнеров, в том числе российская S7.

В авиакатастрофе погибли также трое россиян. Их родственники уже прилетели в Аддис-Абебу и сдали анализ ДНК.