Эксперты извлекли данные из самописца разбившегося Boeing

Данные речевого самописца (CVR) и цифрового самописца параметров полета (FDR) самолета Boeing 737 MAX 8, который разбился 10 марта, успешно извлечены и переданы Эфиопии. Об этом сообщает французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) в официальном микроблоге в Twitter.
"Технические работы по CVR и FDR окончены. Данные речевого самописца и цифрового самописца параметров полета были успешно извлечены BEA и переданы эфиопской команде следователей ", – сказано в сообщении.
10 марта Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение. Это произошло спустя шесть минут после взлета недалеко от города Дебре-Зейт. На борту было 157 человек, все погибли.
После авиакатастрофы разные страны мира стали закрывать воздушное пространство для самолетов этой модели. Многие авиакомпании прекратили использование таких лайнеров, в том числе российская S7.
В авиакатастрофе погибли также трое россиян. Их родственники уже прилетели в Аддис-Абебу и сдали анализ ДНК.
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