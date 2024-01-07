Американцев попросили помочь найти оторвавшуюся в полете дверь Boeing – СМИ

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Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) попросил граждан помочь найти дверь аварийного выхода самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, которая оторвалась во время полета. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Мы определили, что это был несчастный случай, а не намеренный инцидент. Нам очень повезло, что это не закончилось чем-то более трагичным", – указала председатель NTSB Дженнифер Хоменди.

Как она отметила, на двух ближайших к двери сидениях пассажиров не было.

По данным The Wall Street Journal, фрагмент лайнера представлял собой панель, которая закрывает дополнительный аварийный выход.

6 января у самолета авиакомпании Alaska Airlines во время полета вылетел иллюминатор, после чего воздушное судно совершило экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон. О проблеме с герметизацией сообщил экипаж самолета. Один из пассажиров поделился, что иллюминатор вылетел вскоре после взлета.

Ранее Boeing 737-800 экстренно сел в Новосибирске. Один из пассажиров рассказал, что неполадки в работе двигателей самолета, вылетевшего в Москву, заметили еще при разгоне.

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