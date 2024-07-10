Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу

Фото: ТАСС/AP/Manu Fernandez

Сборная Испании со счетом 2:1 победила команду Франции в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу, передает ТАСС.

Встреча прошла в Мюнхене, мячи в матче забили игроки испанской сборной Ламин Ямаль (21-я минута) и Дани Ольмо (25-я минута). У французов отличился Рандаль Коло-Муани (9-я минута).

В финале сборная Испании будет играть с победителем матча между командами Нидерландов и Англии, финальный матч пройдет 14 июля в Берлине.

Ранее сообщалось, что Ямаль стал самым молодым игроком, который забил гол на чемпионате Европы. Он сумел забить гол в 16 лет, обойдя швейцарского футболиста Йохана Фонлантена, который забил гол в 2004 году в 18 лет.

Теперь команде из Нидерландов, выигравшей Турцию в четвертьфинальном матче со счетом 2:1, предстоит встретиться с сборной Англии, которая обыграла в четвертьфинальном матче команду Швейцарии. Этот матч состоится 10 июля в Дортмунде и определит второго финалиста чемпионата.