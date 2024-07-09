Испанский футболист Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы

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Нападающий сборной Испании по футболу Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, который забил гол на чемпионате Европы.

Игроку удалось забить гол против сборной Франции в полуфинальном матче чемпионата Европы в возрасте 16 лет и 362 дней. Таким образом, он обошел швейцарского футболиста Йохана Фонлантена, который установил рекорд в 2004 году, поразив ворота французов в финальной встрече групповой стадии. Тогда ему было 18 лет и 141 день.

В первом полуфинале команде из Нидерландов, выиграв Турцию в четвертьфинальном матче со счетом 2:1, предстоит встретиться с сборной Англии, которая обыграла в четвертьфинальном матче команду Швейцарии. Этот матч состоится 10 июля в Дортмунде.

Второй полуфинальной парой стали сборные Франции и Испании. В четвертьфинале французам удалось обыграть по пенальти команду Португалии, а испанцам – победить Германию со счетом 2:1. Данная встреча пройдет 9 июля.

