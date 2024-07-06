Сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу

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Футболисты сборной Франции обыграли по пенальти команду Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы и вышли в полуфинал турнира. Матч проходил в Гамбурге.

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 0:0. После этого французам удалось одержать победу в серии пенальти со счетом 5:3.

В полуфинале, который состоится 9 июля, сборной Франции предстоит сыграть с испанцами, которые победили в четвертьфинале команду из Германии со счетом 2:1.

Португальские футболисты вышли в четвертьфинал после победы в серии пенальти над сборной Словении.

Нападающий португальцев Криштиану Роналду уже отмечал, что не планирует участвовать в следующем чемпионате Европы. Таким образом, действующий турнир стал последним в карьере спортсмена.