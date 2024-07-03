Пульс Роналду после промаха в матче со Словенией составил 177 ударов в минуту

Фото: ТАСС/AP/Antonio Calanni

Пульс нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после промаха с пенальти в матче Евро-2024 со Словенией составил 177 ударов в минуту. Подсчеты опубликованы в телеграм-канале "Первый спорт".

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. На 105-минуте португальцы заработали пенальти, которое Роналду не смог реализовать. После этого он расплакался.

При этом португальский форвард первым из своей команды пошел исполнять удар послематчевой серии пенальти. За короткое время его пульс снизился со 177 до 103 ударов в минуту. Со второй попытки Роналду смог забить, чем обеспечил победу сборной Португалии в матче со Словенией.

Ранее нападающий португальской сборной заявил, что не планирует участвовать в следующем чемпионате Европы по футболу. Евро-2024 станет последним в его карьере. Футболист подчеркнул, что никогда не боялся "браться за дело с головой", но этот турнир точно его "последний Евро".