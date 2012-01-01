Матчи 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в Германии начнутся 5 июля

Матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу подошли к концу: из 16 команд на этой стадии ровно половина закончила свои выступления. В том числе теперь уже бывшие чемпионы – сборная Италии. Чем запомнилась первая стадия плей-офф, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Лучшее зрелище

Невероятно крутой матч на стадии 1/8 финала Евро-2024 выдали сборные Австрии и Турции. Первые под руководством Ральфа Рангника на групповом этапе сбивали соперников с ног своим прессингом. Вторые же во главе с Винченцо Монтеллой дали шума и огня, играя агрессивно до последних секунд.

Но в плей-офф фирменный стиль Рангника дал сбой: именно Турция показала борьбу в кость и строгую дисциплину. Да, Австрия перебила соперника почти в три раза (21 удар за матч против 6), но лучше свои моменты реализовал их оппонент. Сначала защитник сборной Турции Мерих Демирал на 57-й секунде в суматохе отправил мяч в сетку на угловом (быстрее в плей-офф не забивал никто за всю историю Евро), а на 59-й минуте он же со стандарта вколотил второй.

Отыграв один гол усилиями Михаэля Грегорича на 66-й, подопечные Рангника насели на ворота турецкого голкипера Мерта Гюнока, и тот на последних секундах совершил нереальный сейв после удара головой в дальний угол от Кристофа Баумгартнера. В итоге Австрия покинула Евро, а Турция сенсационно пробилась в следующую стадию.



Тоже ярко побились Испания и Грузия, однако здесь силы оказались неравны. "Красная фурия" под руководством Луиса де ла Фуэнте вообще показывает самый содержательный и цельный футбол среди всех участников, красиво созидая в атаке и надежно действуя в обороне. Грузия же на дебютном Евро покорила всех пестрой смелой игрой впереди, где тон задавали Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе. А пока атака штурмовала чужие ворота, свои блистательно защищал голкипер Георгий Мамардашвили.

И поначалу был намек на продолжение сказки – на 18-й минуте защитник испанцев Робен Ле Норман срезал мяч в свои ворота. Но затем Испания расчехлила пушки на полную (35 ударов за весь матч – рекорд страны на Евро), в первом тайме сравняв счет после бильярдного удара Родри, а затем добив соперника во втором за счет голов Фабиана Руиса, Нико Уильямса и Дани Ольмо. Мамардашвили весь турнир тащил как мог и в итоге совершил за весь чемпионат бешеные 30 сейвов. Но лидера по этому показателю – Игоря Акинфеева с 32 спасениями на Евро-2008 – потеснить с пьедестала все же не смог.

Стойкие солдатики

Вместе с Грузией выжить в битве за четвертьфинал не смогли и другие андердоги. Но матчи с их участием запомнились не только делами футбольными. К примеру, битву Германии и Дании в Дортмунде пришлось прервать в первом тайме почти на полчаса из-за раскатов грома, ливня и града. Не выдержала даже крыша стадиона, из-за чего на некоторых фанатов пролился водопад (под которым затем плясали два счастливых полуголых болельщика).

Здесь сенсацией пахло: в начале второго тайма защитник датчан Йоаким Андерсен забил гол, однако автоматика просигнализировала офсайд – игрок залез во вне игры буквально кончиками пальцев ноги. Трагедия в том, что буквально через пару мгновений все тот же Андерсен сыграл рукой в своей штрафной и судья указал на точку – Кай Хаверц пробил точно. А чуть позже Джамал Мусиала вкатил и второй мяч, чем выписал датчанам билеты домой.

Сборная Румынии – самая недорогая команда турнира по совокупной трансферной стоимости игроков – попыталась дать бой напичканной звездами сборной Нидерландов. Однако в этот вечер подопечные Рональда Кумана, критикуемые за невзрачный футбол на групповой стадии, все же сумели создать авоську голевых моментов. Особенно хорош был форвард "Ливерпуля" Коди Гакпо, который и сам забил в первом тайме, и отдал голевую под конец второго на Дониелла Малена. А последний вкатил еще и третий мяч в этой встрече уже в добавленное время.



Сборная Словении довела до слез самого Криштиану Роналду: 39-летний португалец, который проводит свой последний Евро в карьере, в конце первого дополнительного тайма при счете 0:0 и тяжелейшей вязкой игре получил авторизацию от партнеров на исполнение пенальти, но его оппонент в воротах Ян Облак потащил мертвый мяч. Звездный форвард настолько расчувствовался, что расплакался прямо на поле, чем взорвал мировые СМИ. Правда, у английской BBC креатив зашел слишком далеко: его смазанный удар они проиллюстрировали в эфире титром "Промахтиану Пеналду" (Misstiano Penaldo), чем заслужили справедливое "фу" от бывшего капитана сборной Англии Джона Терри.

В итоге экстра-тайм так и не выявил победителя, а уже в серии 11-метровых Облак не смог отразить ни одного удара – в том числе от Кри Ро. Зато португальский голкипер Диогу Кошта сотворил чудо, отбив три выстрела из трех, и тем самым вывел свою сборную в четвертьфинал. Попутно став первым вратарем в истории Евро, кто не пропустил в сериях пенальти ни одного удара.

Хромые фавориты

Сборная Франции никак не может обрести себя в атаке – команда Дидье Дешама катастрофически мало забивает что без Килиана Мбаппе в составе, что с ним. Игра 1/8 финала против Бельгии исключением не стала: из 19 ударов только два в створ, и всего один гол. Да еще и забитый не своими ногами, а чужими, "усилиями" защитника Яна Вертонгена на 85-й минуте. Все это сомнительные достижения для одного из главных претендентов на титул. А что Бельгия? Та не показала в атаке вообще ничего, перебдев против чемпионов мира 2018 года – с такой игрой в плей-офф надолго не задерживаются.

Очередной снотворный матч показала самая дорогая сборная турнира – Англия. Их оппоненты – команда Словакии – резонансно забила в середине первого тайма усилиями Ивана Шранца. После этого подопечные Гарета Саутгейта почти час с лишним в неторопливом темпе перекатывали мяч, пытаясь на ходу наладить хоть какие-то взаимодействия. Сон как рукой сняло лишь в добавленное к матчу время, когда 21-летний вундеркинд Джуд Беллингем положил красоту ударом через себя. А уже в первом экстра-тайме второй гол сборной Англии головой вколотил Харри Кейн. Итого – 2:1 и симпатичная Словакия становится зрителем на этом празднике футбола.

Но, кроме очередного безжизненного матча, англичан запомнят и по чванливому поведению: Беллингем дразнил словаков не самыми приличными жестами, а полузащитник Деклан Райс оскорбил главного тренера соперника Франческо Кальцону. А лучше бы британцы просто играли в футбол.



Но главное событие этой стадии турнира случилось в противостоянии действующего на тот момент чемпиона Европы сборной Италии и крепышей из Швейцарии. Первые под руководством Лучано Спалетти весь турнир играют, уж простите, безобразно. А тренер переругался с футболистами и журналистами и все время выискивал в сборной "кротов". Зато швейцарцы, ведомые бывшим наставником "Спартака" Муратом Якином, здорово поигрывают мускулами. Вот и итальянцы получили по голу в каждом из таймов, а могли пропустить даже больше. "Скуадра адзурра" же из 11 ударов попала в створ лишь раз – справедливое и заслуженное "чао".

Теперь нас ждут четвертьфиналы – они пройдут 5 и 6 июля. Откроет бал суперпротивостояние Испании и Германии, после них в тот же день сыграют между собой команды Португалии и Франции. Программу 6 июля откроют Англия и Швейцария, а закроют Нидерланды и Турция. Первые матчи игровых дней начнутся в 19:00, вторые – в 22:00.