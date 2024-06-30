Сборная Германии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу

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Сборная Германии со счетом 2:0 обыграла команду Дании в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

Мяч в ворота забили Кай Хаверц (53-я минута, с пенальти) и Джамал Мусиала (68-я минута).

Команда Германии также забила гол на 4-й минуте матча, однако он был отменен из-за нарушения правил в атаке.

В первом тайме матч был прерван из-за непогоды – в Дортмунде начался сильный дождь с градом и гроза, команды не играли почти 25 минут.

Ранее сообщалось, что нападающий португальской сборной по футболу Криштиану Роналду установил рекорд по количеству попаданий в офсайд на чемпионате Европы – 2024 в Германии. 39-летний спортсмен во время матча первого тура группового этапа против сборной Чехии три раза оказывался в положении "вне игры". Это самый большой показатель среди всех игроков – участников турнира.