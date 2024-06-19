FT: ФРГ может подвергнуться атаке террористов ИГИЛ во время Евро-2024

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Крупномасштабный теракт, подобный нападению на "Крокус Сити Холл" в Москве 22 марта, может состояться в Германии во время чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на источник Financial Times.

По словам собеседника издания, ФРГ находится "под прицелом" террористических организаций, включая "Исламское государство" и ее филиал "Вилаят Хорасан" (признаны террористическими и запрещены в РФ).

Глава Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ Томас Хальденванг уверен, что один из возможных сценариев – крупная атака, подобная теракту в Москве.

Ранее Хальденванг уже рассказывал, что запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство провинции Хорасан" могла в 2023 году использовать Украину для переброски своих сторонников в страны Запада.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли внутрь и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. По последним данным, в результате погибли 145 человек.

Всего по делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, включая четверых непосредственных нападавших. Ожидается, что СКР закончит расследование дела уже в ближайшее время, а в августе его передадут в суд.

