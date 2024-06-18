Футболист Мбаппе госпитализирован после матча Евро-2024

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Французского нападающего Килиана Мбаппе госпитализировали после матча чемпионата Европы-2024 против сборной Австрии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на L'Equipe.

По информации издания, 25-летний спортсмен на 85-й минуте во время верховой борьбы врезался лицом в плечо защитника австрийцев и получил травму носа, после которой его заменили на Оливье Жиру. Мбаппе сломал нос и ему якобы потребовалась срочная операция, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции, написали журналисты.

Французский футболист пройдет лечение в ближайшие дни. Также для него изготовят маску, чтобы он смог подготовиться к возвращению в строй после выздоровления, указало СМИ.

Матч между Францией и Австрией завершился со счетом 1:0. Единственный гол в ходе встречи оказался автоголом.

Ранее сообщалось, что албанец Недим Байрами забил самый быстрый гол на чемпионате Европы, побив тем самым рекорд россиянина Дмитрия Кириченко. Он отправил мяч в ворота итальянцев на 22-й секунде матча. Прошлый рекорд поставил Кириченко, который в игре против греков в рамках группового этапа Евро-2004 забил мяч на 67-й секунде.