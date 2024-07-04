МИД Турции назвал неприемлемой реакцию УЕФА на жест футболиста Демирала

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Министерство иностранных дел Турции назвало неприемлемой реакцию УЕФА и немецких властей на жест футболиста сборной страны по футболу Мериха Демирала после победы над австрийской командой в рамках чемпионата Европы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое ведомство.

Сборная Турции обыграла соперников со счетом 2:1, оба гола в составе победителей забил Демирал. Один из них футболист отпраздновал жестом "Серых волков", который в Турции считается жестом национальной гордости, однако также активно ассоциируется с турецкими ультранационалистами.

Данный жест запрещен в Австрии и Франции, а дисциплинарная инстанция УЕФА назначила инспектора по этике для расследования в отношении футболиста.

В МИД Турции подчеркнули, что не каждый человек, который делает подобный жест, может быть причислен к правым экстремистам. Там также напомнили, что подобный знак не является запрещенным в Германии, и реакция властей ФРГ считается ксенофобской.

"Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа во время празднования радости на спортивном мероприятии таким образом, который не направлен против кого-либо", – заключили в турецком министерстве.

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Вскоре Щербинский районный суд Москвы арестовал Исматзоду за содействие терроризму до 28 августа. По версии следователей, он участвовал в финансировании запрещенной в России организации.