Суд Москвы арестовал тренера сборной РФ по вольной борьбе за содействие терроризму

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Щербинский районный суд Москвы арестовал тренера сборной РФ по вольной борьбе Алишери Исматзоду за содействие терроризму до 28 августа, передает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Следствие установило, что Исматзода участвовал в финансировании запрещенной в России организации.

Исматзода был задержан правоохранителями 1 июля. В Федерации спортивной борьбы России подтвердили задержание и заявили, что для них это стало шокирующей новостью. Между тем в Московском среднем специальном училище Олимпийского резерва № 1, где Исматзода был тренером в последнее время сообщили, что о проводимых с ним следственных действиях ничего не знают.

Ранее за призывы к терроризму через Сеть был арестован работник Федеральной службы исполнения наказания РФ (ФСИН) Александр Смирнов. По версии следствия, он выступил против проведения СВО на Украине, разместив в статусе одного из мессенджеров призыв к террористической деятельности.