Сборная Англии по футболу обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2024

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Сборная Англии в серии пенальти обыграла команду Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии, передает РИА Новости.

Основное время завершилось со счетом 1:1. Открыл счет швейцарец Брель Эмболо на 75 минуте игры, однако уже на 80-й англичанин Букайо Сака сравнял команды. При этом в серии пенальти англичане победили со счетом 5:3.

Соперником Англии в полуфинале 10 июля в Дортмунде станет победитель матча между сборными Нидерландов и Турции, который пройдет позднее 6 июля.

Ранее во время матча первого тура группового этапа против сборной Чехии нападающий португальской сборной по футболу Криштиану Роналду установил рекорд по количеству попаданий в офсайд.

39-летний спортсмен три раза оказывался в положении "вне игры". Это самый большой показатель среди всех игроков – участников турнира. Однако Португалия все равно вышла победителем со счетом 2:1.