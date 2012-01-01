Испания и Франция сыграют между собой в первом полуфинале Евро–2024

Сборные Испании и Франции 5 июля стали полуфиналистами чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии. Первые в четвертьфинале победили хозяев турнира, вторые – команду Португалии. Таким образом, полузащитник сборной Германии Тони Кроос сыграл свой последний матч в карьере, а нападающий португальцев Криштиану Роналду – на чемпионатах Европы. О главных событиях первых четвертьфиналов расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Испания – Германия

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

В первом четвертьфинале Евро–2024 встретились две самые результативные команды турнира. При этом испанцы до встречи с Германией ни разу не пропустили от своих соперников: единственный мяч до этой стадии залетел в их ворота в матче 1/8 финала против Грузии от собственного защитника Робена Ле Нормана.

И команда Юлиана Нагельсмана, и подопечные Луиса де ла Фуэнте стали победителями своих групп. Однако если немцы в 1/8 финала хоть и обыграли сборную Дании со счетом 2:0, но испытали определенные проблемы, то вот испанцы нанесли по воротам Грузии рекордные для своей страны на Евро 35 ударов, из которых четыре стали голами.

Их очный поединок начался без раскачки, однако яркий дебют был омрачен травмой полузащитника "Красной фурии" Педри, которого срочно пришлось менять на Дани Ольмо. Испанцы старались играть в ставший фирменным размашистый атакующий футбол, однако за счет мощи и дисциплины немцы лишили соперника возможности разбежаться. При этом пару раз был близок к голу полузащитник хозяев Кай Хаверц, но голкипер соперника Унаи Симон сыграл надежно.

А вот дебют второго тайма гораздо лучше удался испанцам, которые стали находить бреши в плотной обороне соперника. На 51-й минуте это преимущество преобразовалось в первый гол этого матча: 16-летий Ламин Ямаль, который во время Евро продолжал учебу в школе, получил мяч на фланге и отпасовал в центр на линию штрафной, а Дани Ольмо пробил в касание низом по уходящей от вратаря Мануэля Нойера траектории – 1:0.



Фото: AP Photo/Michael Probst

Немцы бросать весла не собирались и после пропущенного гола включили повышенную передачу. Плюс Нагельсман по классике этого Евро выпустил большого форварда Никласа Фюллькруга, чтобы добавить атаке мощи и тяжеловесности. В итоге игрок дортмундской "Боруссии" прекрасно исполнил роль "столба", и откидывая партнерам мяч под удар, и завершая моменты самостоятельно. В одном из таких, например, удар Фюллькруга после прострела Флориана Вирца улетел в штангу.

Был супершанс и у Хаверца: на 82-й минуте Симон неудачно вынес мяч, тот отскочил к Каю, и полузащитник лондонского "Арсенала" попытался забить парашютом через вышедшего из ворот голкипера – перелет. Только когда приближалось дополнительное время, немцы все-таки отыгрались. На 89-й минуте Максимилиан Миттельштедт загрузил на дальнюю штангу, Йозуа Киммих скинул мяч под удар Вирцу, и тот пробил с отскоком от каркаса ворот – 1:1 и два экстра-тайма по 15 минут впереди.

И первый, и второй дополнительный отрезок сборная Германии провела так же мощно, как и концовку основного времени. Но лучше своим шансом распорядился соперник: на 119-й минуте все тот же Ольмо навесил в район вратарской, где вышедший на замену Микель Мерино в прыжке а-ля Майкл Джордан головой переправил мяч в сетку – 2:1.

На самых последних секундах Фюллькруг едва не сотворил чудо, но его удару головой совсем немного не хватило точности. Сборная Германии сходит с дистанции, а ее легендарный полузащитник Тони Кроос тем самым завершил свою карьеру в 34 года. В профессиональном футболе он провел 919 матчей и завоевал немыслимые 35 трофеев, среди которых — шесть побед в Лиге чемпионов. Но домашнее Евро Кросс и его команда взять не смогли.

Португалия – Франция

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

Уже на стадии 1/4 случилось повторение финала Евро–2016 (французы тогда проиграли домашний турнир). Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса оставляет неплохое впечатление. На групповом этапе лишь одна неприятная осечка случилась в матче против Грузии (0:2), но к тому моменту команда Криштиану Роналду уже обеспечила себе выход в плей-офф с первого места. Со Словенией в 1/8 тоже пришлось помучиться, а Кри Ро после незабитого в первом экстра-тайме пенальти даже расплакался. Но в серии 11-метровых свою команду в следующий раунд затащил голкипер Диогу Кошта.

А вот французы на этом Евро пока совсем не радуют: второе место в своей группе, натужная победа над Бельгией в 1/8 и всего три забитых мяча за весь турнир. Причем два из них – автоголы соперников плюс гол Килиана Мбаппе с пенальти в ворота Польши. Моменты у новичка мадридского "Реала" и его партнеров есть, но их реализация пока оставляет желать лучшего. И если у Килиана спад еще можно списать на его мучения из-за игры в маске после травмы носа, то что происходит с остальными, решительно непонятно.

При этом в первом тайме четвертьфинала голевых шансов не было ни у французов, ни у португальцев. И те, и другие могут похвастать быстрыми футболистами в группе атаки, но за счет качественной игры в обороне и средней линии соперники лишили друг друга желанного пространства для разгона.



Фото: AP Photo/Frank Augstein

Во втором тайме пошло пусть и ненамного, но все же повеселее. На 61-й минуте Бруну Фернандеш получил мяч в штрафной и хлестко пробил низом – голкипер "Трехцветных" Майк Меньян успел сложиться. Это был первый по-настоящему острый момент в поединке в исполнении обеих команд.

После этого французы соорудили несколько отличных подходов, но оборона во главе с 41-летним Пепе гасила любую опасность. Легендарный защитник на этом турнире был просто великолепен и нисколько не уступает более молодым оппонентам. Показателен эпизод в концовке второго тайма, когда Пепе сумел нагнать на дистанции Маркуса Тюрама, который моложе португальского "ветерана" почти на 15 лет.

Овертайм голов зрителям тоже не принес, как и россыпи опасных моментов. А в серии пенальти единственный смазанный удар пришелся на форварда португальцев Жоау Феликса, который угодил в штангу. Французы в полуфинале попадают на испанцев, а Роналду, для которого этот Евро стал последним, завершает поход за кубком.

Вторые четвертьфиналы будут сыграны 6 июля: в 19:00 отношения выяснят Англия и Швейцария, а в 22:00 – Нидерланды и Турция.

