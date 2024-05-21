Чемпион мира Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024

Фото: ТАСС/picture alliance-Juan Carlos Rojas

Полузащитник сборной Германии и испанского футбольного клуба "Реал" Тони Кроос завершит карьеру после выступления на Евро-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах ФРГ. Об этом рассказал сам спортсмен на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

При этом 1 июня он также проведет последний матч за "Реал", который сыграет в Лондоне против германской "Боруссии Дортмунд" в финале Лиги чемпионов.

"Особенно хотел бы поблагодарить всех, кто принял меня с открытым сердцем и доверял мне, и также вас, дорогие мадридцы, за вашу привязанность и любовь с первого до последнего дня. Я счастлив и горд тем, что, по моему мнению, выбрал правильное время для своего решения", – написал Кроос.

Кроос перешел в "Реал" из "Баварии" летом 2014 года. В составе мадридцев он сыграл в 463 матчах, забил 28 мячей и отдал 98 результативных передач. Кроме того, он принял участие в 108 играх и забил 17 голов за сборную Германии.

За 10 сезонов в испанском клубе немец завоевал 22 трофея. Вместе со сборной Германии футболист выиграл чемпионат мира, который в 2014 году проходил в Бразилии.

Ранее о завершении своей спортивной карьеры сообщили сестры Дина и Арина Аверины. На счету серебряного призера Игр в Токио Дины Авериной 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы. Арина Аверина 5 раз становилась чемпионкой мира и 9 – чемпионкой Европы.

До этого серебряный призер чемпионата Европы 2019 года по фигурному катанию Александр Самарин также заявил, что завершает свою карьеру. Фигурист объявил о своем решении после проката произвольной программы на Спартакиаде сильнейших. В короткой программе он набрал 81,05 балла и встал на 10-е место.

