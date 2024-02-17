Вице-чемпион Европы по фигурному катанию Самарин объявил о завершении карьеры

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Серебряный призер чемпионата Европы 2019 года по фигурному катанию Александр Самарин заявил, что завершает свою карьеру. Об этом сообщает RT со ссылкой на спортсмена.

"Зачем юлить? Это означает окончание карьеры. Да, получилось не так ярко, но я рад, что получилось оказаться среди сильнейших", – подчеркнул он.

Фигурист объявил о своем решении после проката произвольной программы на Спартакиаде сильнейших. В короткой программе он набрал 81,05 балла и встал на 10 место.

В декабре прошлого года фигуристка Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России в женском одиночном катании. По итогам двух программ Петросян набрала 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (239,40). Третьей стала Камила Валиева (237,99).

Ранее стало известно, что Олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали чемпионата России по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. По сумме двух программ спортсмены набрали 244,85 балла.

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