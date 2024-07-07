Сборная Нидерландов прошла в полуфинал чемпионата Европы по футболу

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Сборная Нидерландов обыграла Турцию в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу и вышла в полуфинал турнира. Встреча проходила в Берлине.

Матч завершился со счетом 2:1. Первый гол забил на 35-й минуте защитник сборной Турции Самет Акайдын. На 71-й минуте нидерландский защитник Стефан де Врей сравнял счет, а спустя несколько минут турецкий футболист Мерт Мюлдюр отправил мяч в свои ворота.

Таким образом, стали известны обе полуфинальные пары турнира. Так, команде из Нидерландов предстоит сразиться с английской сборной, которая обыграла в четвертьфинальном матче команду Швейцарии. Этот матч пройдет 10 июля в Дортмунде.

Второй полуфинальной парой стали сборные Франции и Испании. В четвертьфинале французам удалось обыграть по пенальти команду Португалии, а испанцам – победить Германию со счетом 2:1. Данная встреча состоится 9 июля.