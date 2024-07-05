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05 июля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: более ста домов затоплены в Приморье

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Более ста домов остаются затопленными в Дальнереченске (Приморье). Отрезаны от сообщения два села. Вода медленно отступает. За минувшие сутки от нее освободилось 27 домов.

Еще один из заболевших ботулизмом скончался в больнице в Нижегородской области, сообщает ТАСС. Это уже второй погибший после отравления.

Около ста тонн воды сбросил самолет Бе-200 МЧС России на места пожаров в Якутии. По данным Авиалесоохраны, там сейчас действуют 123 природных пожара, огнем охвачено свыше 300 тысяч гектаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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