Новости мира: вулкан Этна продолжает извергаться в Италии

В Италии несколько недель продолжается извержение крупнейшего в Европе вулкана Этна. Он состоит из нескольких кратеров, и в данный момент лава выходит непрерывным потоком только из одного.

Тем временем Джо Байден не намерен снимать свою кандидатуру на пост президента Штатов после провальных дебатов с Дональдом Трампом и открытых призывов остановиться от ряда ведущих американских изданий и сотен тысяч пользователей соцсетей. О принятом в предвыборном штабе демократов решении продолжать президентскую гонку не смотря ни на что пишет The Washington Post. Источник газеты утверждает, что окружение Байдена уверено в его успехе на грядущих выборах и рассчитывает как минимум на голос каждого пятого избирателя.

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