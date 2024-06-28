Из российских больниц выписаны 289 пострадавших от ботулизма

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Из больниц выписаны 289 человек, заразившихся ботулизмом. Среди них есть трое детей, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, в стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них – на ИВЛ.

Случаи ботулизма зафиксировали у жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. Кроме того, один завозной случай обнаружили в Санкт-Петербурге. Один из зараженных, 21-летний житель Костромы, скончался.

Все пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", который выпустил "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл". Едой, заказанной в сервисе "Кухня на районе", отравились не менее 188 человек. Люблинский районный суд приостановил работу "Кухни на районе" на 90 суток за нарушение санитарных норм.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами стали гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова и фактический глава компании – поставщика фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Их отправили под домашний арест. Еще одного подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова заключили под стражу.

