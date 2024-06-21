Роспотребнадзор при обзвоне выявил 94 москвича с симптомами ботулизма

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичный Роспотребнадзор при обзвоне 1,5 тысячи жителей города выявил 94 человека с симптомами ботулизма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В надзорном ведомстве указали, что 11 москвичей были госпитализированы, остальных взяли под наблюдение.

"На сегодняшний день, 21 июня, в ходе эпидрасследования выявлены нарушения правил технических регламентов, прекращена деятельность 113 и приостановлена деятельность 2 деклараций о соответствии на пищевую продукцию", – говорится в сообщении.

Помимо этого, специалисты ведомства изъяли в столице более 85 тонн продукции, свыше 44 тонн из которых были сожжены. По 12 адресам были отобраны остатки продукции для лабораторных исследований.

По данным на 20 июня, в стационарах с симптомами ботулизма находится 301 человек, 43 из которых пришлось подключить к искусственной вентиляции легких.

На симптомы ботулизма пожаловались в Москве, Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде.

В управлении Роспотребнадзора по Москве объяснили, что все пострадавшие употребляли салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", который выпустил "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл". При этом предприятие поставщика фасоли "Савон-К" находилось неподалеку от мусорной свалки, а сотрудники цеха работали в антисанитарных условиях, уточнило ведомство. По решению суда приставы приостановили работу московского цеха, выпускавшего салаты.

По факту массового отравления было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 19 июня суд отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, а также главу отдела качества фирмы Елену Машкову и фактического руководителя "Савон-К" Владимира Шина.

Повара "Савон-К" Карима Норматова отправили в СИЗО. Как уточнили следователи, после появления информации об отравлениях мужчина хотел скрыться, но его задержали в аэропорту Жуковский.

