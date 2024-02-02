Суд приговорил астраханца к 18 годам колонии за похищение людей и убийство

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Астраханский областной суд приговорил местного жителя к 18 годам колонии строгого режима за похищение двух человек и убийство одного из них, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Астраханской области.

По данным следствия, летом 2002 года в селе Черный Яр трое подельников похитили 20-летнего сына местного предпринимателя и его 18-летнюю знакомую. Девушку вывезли в степную зону. Там осужденный связал и задушил ее веревкой.

После этого злоумышленники приехали к отцу потерпевшего, избили его и потребовали выкуп за освобождение сына. Мужчина сумел сбежать и обратиться в правоохранительные органы. Не получив выкуп, похитители оставили сына предпринимателя в багажнике его же автомобиля и скрылись.

Двое фигурантов были задержаны и осуждены за похищение. Третьему, которому инкриминировали похищение и убийство, удалось скрыться, однако в 2023 году его все же задержали.

В прошлом году подмосковный СК РФ установил причастность двух мужчин к убийствам 12 человек на территории нескольких субъектов России с 2001 по 2002 год. В преступлениях обвиняют жителя Украины и жителя Ставропольского края.

Один из них причастен к двум убийствам на Украине, а в целом оба – к аналогичному преступлению на столичном Арбате, убийству семерых человек в Подмосковье, а также еще двух в Рязанской области. Следователи смогли установить подозреваемых лишь спустя больше 20 лет. Они уже дали признательные показания.

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