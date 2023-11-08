Следователи раскрыли серию убийств 20-летней давности

Фото: Следственный комитет РФ

Подмосковный Следственный комитет РФ установил причастность двух мужчин к убийствам 12 человек на территории нескольких субъектов России с 2001 по 2002 год, сообщает газета "Известия".

В убийстве 10 человек обвиняют жителя Ставропольского края Анатолия Маркова и гражданина Украины Александра Лесного. Следователи установили, что Марков, ранее судимый за кражи и причинение вреда, сначала убил двух человек на своей родине в 2001 году, а затем уехал в Москву, где познакомился с Лесным.

По данным следователей, там они убили одного человека в районе Арбата. Затем они скрылись в деревне Псотино Луховицкого района (ныне – городского округа) Московской области. В ночь на 9 февраля 2002 года обвиняемые отмечали день рождения Лесного, остановившись в доме местных жителей.

Однако между гостями возник конфликт. В итоге Марков и Лесной убили семерых человек: трех собутыльников, спавших в соседней комнате женщину с ребенком, а затем и двух соседей.

"Это все было случайно и незапланированно. Они знакомились с людьми, шли распивать с ними спиртное и там уже убивали. Причиной преступлений, как мы установили, стали ссоры, которые перерастали в драки", – отметила следователь по особо важным делам ГСУ СК по Подмосковью Анна Овчинникова.

При этом злоумышленники похищали некоторые вещи с мест преступлений. Затем аналогичный случай произошел в Рязанской области. После очередного распития спиртных напитков они убили знакомого, а затем и случайного свидетеля. После этого Марков уехал домой в Ставрополье, а Лесной вернулся на Украину.

Следователи смогли установить подозреваемых лишь спустя больше 20 лет. Они уже дали признательные показания. Оказалось, что в те годы не удалось проверить дактилоскопические карты на причастность этих мужчин.

"Были изучены и выявлены следы генетического профиля, который составили на месте преступления", – уточнила Овчинникова.

Именно эти улики в итоге привели к Маркову, которого задержали летом 2022 года. Он же указал на своего подельника Лесного. Последний на своем допросе пояснил, что все эти годы ждал, когда за ним придут, и даже не оформлял российский паспорт, сказала следователь.

"Довести это дело до конца 20 лет назад было невозможно, поскольку злоумышленники скрывались на территории другого субъекта. На тот момент не было такой оперативной работы с системой учета, только картотеки", – рассказала она.

Теперь Лесному и Маркову за убийство двух и более лиц грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет, не исключено и пожизненное наказание, указал один из экспертов в беседе с изданием.

Ранее суд Каменска-Уральского приговорил к 17 годам тюрьмы местного жителя, который в начале 2000-х годов убил пять девушек. Осужденный с 2000 по 2005 год был слесарем одного из предприятий города. Одной из потерпевших на момент его преступления было 17 лет, самой старшей – 29.

Мужчина знакомился с жертвами на улицах города, а также возле школы. После этого он в безлюдных местах душил их. Для убийства использовал предметы их одежды и имеющийся при нем собачий поводок.

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