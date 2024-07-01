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В Якутии ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Такое решение было принято 1 июля на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Сейчас в Якутии бушуют 107 природных пожаров на площади более 331 тысячи гектаров. С ними борются 1,5 тысячи человек и 100 единиц техники, включая авиацию МЧС РФ.

Всего в России за неделю зафиксировали 541 очаг природных пожаров, их площадь за это же время снизилась на 44 тысячи гектара. Наиболее сложная ситуация складывается в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с ростом количества лесных пожаров. Новые возгорания в тайге вызвали жаркая погода, сильные ветра и сухие грозы. Сейчас на территории республики зарегистрировано 23 лесных пожара. Огонь охватил примерно 1,7 тысячи гектара, причем большая часть – в труднодоступной горной местности.

В настоящее время лесные пожары в Туве тушат 220 человек. В ближайшее время к ним присоединятся авиадесантники, которых отзовут с тушения пожаров в Забайкальском крае. Власти Тувы обратились к руководству ряда сибирских регионов с просьбой командировать туда свои команды пожарных.

