Режим ЧС введен в Туве из-за лесных пожаров

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Власти Тувы вводят режим чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с ростом количества лесных пожаров. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг, передает "Газета.ру".

Он отметил, что жаркая погода, сильные ветра и сухие грозы вызвали новые возгорания в тайге. Сейчас на территории республики зарегистрировано 23 лесных пожара. Огонь охватил примерно 1,7 тысячи гектара, причем большая часть – в труднодоступной горной местности.

Ховалыг подчеркнул, что синоптики обещают ослабление жары и местами дожди. Тем не менее, по его словам, на погоду надеяться не стоит, поскольку июль в целом обещает быть самым сложным месяцем в плане пожароопасной обстановки.

В настоящее время лесные пожары в Туве тушат 220 человек. В ближайшее время к ним присоединятся авиадесантники, которых отзовут с тушения пожаров в Забайкальском крае. Власти Тувы обратились к руководству ряда сибирских регионов с просьбой командировать туда свои команды пожарных.

В начале июня пожар произошел в лесничестве в Ростовской области, его площадь увеличилась до 117 гектаров. Вечером 31 мая площадь пожара в лесном массиве Тарасовского района составляла 52 гектара.

Глава региона Василий Голубев рассказал, что возгорание обнаружили работники лесного хозяйства при патрулировании. Специалисты считают, что огонь мог охватить лесничество в результате удара молнии.

