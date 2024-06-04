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04 июня, 08:45

Происшествия

Новости мира: вулкан Килауэа начал извергаться на Гавайях

Новости мира: вулкан Килауэа начал извергаться на Гавайях

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На Гавайских островах начал извергаться вулкан Килауэа. Лава вырывается на поверхность в закрытом для посещения отдаленном участке Национального парка. Последнее извержение вулкана произошло там в 1974 году и продлилось шесть часов.

Тем временем во Франции предложили ввести уголовную ответственность за порчу картин и других предметов искусства. С такой инициативой выступила министр культуры страны Рашида Дати. Поводом для этого стал очередной акт эковандализма, – 3 июня девушка ворвалась в музей Орсэ, приклеила плакат на картину "Маки" Клода Моне, а затем и саму себя к стене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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