Суд вынес приговор актрисе Искандер по делу о наркотиках

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Первомайский районный суд Пензы приговорил актрису Рамилю Искандер (Хисамову) к 6,5 года в исправительной колонии общего режима за покушение на сбыт наркотиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным агентства, актрису признали виновной в покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Суд также назначил двум жителям Пензенской области Ярославу Шалеву и Владимиру Холькину 5,5 и 5 лет в исправительной колонии строгого режима соответственно.

В пресс-службе суда отметили, что прокуратура решит вопрос об обжаловании приговора после его изучения.

Искандер задержали в Москве в 2023 году после того, как правоохранители обнаружили у нее в доме и машине около двух килограммов наркотиков. СМИ сообщали, что артистка планировала наладить работу интернет-магазина для сбыта наркотиков и психотропных веществ в Пензе. Она договорилась об этом со своим знакомым, который привлек двоих приятелей.

В сентябре 2023 года железнодорожный районный суд Пензы заключил Искандер под стражу по делу о покушении на сбыт наркотиков. В феврале прокуратура передала в суд дело Искандер, Шалева и Холькина. Еще один фигурант, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, получил шесть лет колонии строгого режима.

Искандер в период предварительного следствия и судебного процесса находилась под стражей, а еще двое подсудимых – под домашним арестом.

