Пензенский суд заключил артистку Искандер под стражу до 21 октября

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Железнодорожный районный суд Пензы заключил под стражу заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлением суда Хисамовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 22 суток, то есть по 21 октября 2023 года включительно", – отметили в суде.

В пресс-службе добавили, что артистке вменяют статью "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Решение было вынесено еще 31 августа.

Позже защита Искандер обжаловала приговор об аресте, но апелляционная жалоба от адвокатов не рассматривалась, отметили представители суда.

По словам источника агентства в силовых структурах, Искандер задержали в столице после того, как сотрудники правоохранительных органов обнаружили у нее в доме и машине около двух килограммов наркотиков. Однако женщина отказалась давать показания, сказал он.

Информацию о нахождении у артистки наркотических средств также подтвердил другой источник из правоохранительных органов.

Актер Олег Зима, работавший с артисткой в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), заявил, что он и другие актеры были шокированы новостями о задержании коллеги. Об этом сообщает телеканал "360".

Он рассказал, что узнал о произошедшем с Искандер из СМИ, после этого ему позвонили другие коллеги и супруга.

"Коллеги, естественно, в шоке. Никто ничего не понимает: что происходит, что это такое вообще? Никто ничего не знает точно так же, как и все. В основном все узнали из прессы и, естественно, начали друг друга обзванивать в недоумении", – отметил Зима.

По словам актера, он не встречался с Искандер около полугода из-за разных рабочих графиков. Когда Зима виделся с артисткой в последний раз, то не заметил никаких изменений в ее поведении. Мужчина признался, что не верил в сообщения от прессы до тех пор, пока с ним не начали связываться коллеги и родственники.

"Просто обыкновенный человек. <…> Максимально шокирующее известие", – подчеркнул Зима.

На вопрос о том, будут ли Искандер заменять в спектаклях, в которых она должна была играть, актер не ответил. По его словам, раньше ее уже заменяли в различных постановках.

"Насколько я знаю, просто у нее болела спина, но это было вообще до этого всего", – резюмировал артист.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Искандер задержали за хранение наркотиков. На фоне произошедшего, в РАМТ заявляли, что в спектаклях, в которых должна была играть артистка, ее заменят другие актеры.

В театре отметили, что про задержание узнали из новостей, однако дополнительной информацией не располагают. Также там уточнили, что все спектакли останутся в репертуаре.



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