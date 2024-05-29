Новости мира: извержение вулкана началось на юго-западе Исландии

На юго-западе Исландии началось новое вулканическое извержение. Местных жителей заранее эвакуировали, поэтому угрозы для них нет. Вулкан может стать новой достопримечательностью Исландии для привлечения туристов и любителей снимать редкие природные явления.

Между тем на американский Даллас обрушился ураганный ветер. Порывы достигали 35 метров в секунду. В международном аэропорту Форт-Уэрт многие рейсы отменили. Один из самолетов развернуло и оторвало от трапа.

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