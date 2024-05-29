Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 17:30

Происшествия

Новости мира: извержение вулкана началось на юго-западе Исландии

Новости мира: извержение вулкана началось на юго-западе Исландии

Новости мира: взрыв в жилом доме произошел в штате Огайо в США

На контролера столичного общественного транспорта вновь напал пассажир

Пожар в апарт-комплексе на северо-западе Москвы ликвидировали

Новости мира: митингующие попытались ворваться в посольство Израиля в Мексике

Новости регионов: пожар произошел в деревне Сарапулке в Свердловской области

Новости регионов: сильный снегопад прошел в Томской области

Новости регионов: молния спровоцировала лесной пожар в Красноярском крае

Новости мира: новый истребитель F-35 ВВС США разбился в Нью-Мексико

Новости регионов: 10 домов сгорели в деревне Березовке Свердловской области

На юго-западе Исландии началось новое вулканическое извержение. Местных жителей заранее эвакуировали, поэтому угрозы для них нет. Вулкан может стать новой достопримечательностью Исландии для привлечения туристов и любителей снимать редкие природные явления.

Между тем на американский Даллас обрушился ураганный ветер. Порывы достигали 35 метров в секунду. В международном аэропорту Форт-Уэрт многие рейсы отменили. Один из самолетов развернуло и оторвало от трапа.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика