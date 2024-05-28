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28 мая, 11:30

Происшествия

Новости регионов: четыре человека пострадали в аварии с участием грузовика во Владивостоке

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Во Владивостоке на выезде из города произошла авария. Грузовик с полуприцепом врезался в дорожное ограждение, а затем столкнулся с легковым автомобилем. Там находились четверо человек, среди пассажиров были двое несовершеннолетних детей. Всем им потребовалась госпитализация.

Между тем в Красноярском крае снова выпал майский снег. Жители Шарыповского района поделились кадрами в соцсетях. Снег засыпал траву, огороды и теплицы.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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