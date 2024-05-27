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27 мая, 13:45

Происшествия

Новости регионов: автомобиль врезался в пекарню в Перми

Новости регионов: автомобиль врезался в пекарню в Перми

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Автомобиль на скорости врезался в пекарню в Перми. Машина въехала в здание и снесла не только стену и окна, но и прилавок. Сообщается, что пострадавших нет. По предварительной версии, водитель машины пропустил поворот и поехал прямо, из-за чего врезался в здание.

Во Владивостоке в бухте Золотой Рог загорелось рыболовное судно. Сообщается, что экипаж успел эвакуироваться до приезда пожарных. Открытое горение уже ликвидировали на площади 20 квадратных метров, над тушением работают свыше 30 специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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