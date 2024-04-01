Девятилетнюю девочку госпитализировали после травмирования на квесте в Москве

Девятилетняя девочка при прохождении квеста в одном из торговых центров на улице Автозаводской провалилась в открывшийся люк, ее госпитализировали. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В следственный орган были направлены материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.

"Ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") на контроле в прокуратуре", – говорится в сообщении.

Ведомство также даст оценку исполнению требований федерального законодательства о детях, защите прав потребителей и противопожарного законодательства.



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