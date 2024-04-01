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01 апреля, 15:14

Происшествия

Девятилетнюю девочку госпитализировали после травмирования на квесте в Москве

Видео: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Девятилетняя девочка при прохождении квеста в одном из торговых центров на улице Автозаводской провалилась в открывшийся люк, ее госпитализировали. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В следственный орган были направлены материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.

"Ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") на контроле в прокуратуре", – говорится в сообщении.

Ведомство также даст оценку исполнению требований федерального законодательства о детях, защите прав потребителей и противопожарного законодательства.

Видео: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"


В прошлом году СК РФ по столице организовал доследственную проверку после того, как подросток пострадал на квесте на северо-востоке Москвы. По данным комитета, 14-летняя девочка получила травмы во время прохождения игрового квеста на Гостиничной улице.

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