01 апреля, 15:14Происшествия
Девятилетнюю девочку госпитализировали после травмирования на квесте в Москве
В следственный орган были направлены материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.
"Ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") на контроле в прокуратуре", – говорится в сообщении.
Ведомство также даст оценку исполнению требований федерального законодательства о детях, защите прав потребителей и противопожарного законодательства.
В прошлом году СК РФ по столице организовал доследственную проверку после того, как подросток пострадал на квесте на северо-востоке Москвы. По данным комитета, 14-летняя девочка получила травмы во время прохождения игрового квеста на Гостиничной улице.
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