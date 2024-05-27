ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации начальника штаба радикального палестинского движения ХАМАС на Западном берегу Иордана Ясина Рабиа в результате воздушного удара в Рафахе. Об этом сообщается в телеграм-канале армии.

Кроме того, в результате атаки погиб высокопоставленный чиновник крыла ХАМАС на Западном берегу Халед Нагар. Уточняется, что удар был нанесен в районе Таль-ас-Султан на северо-западе Рафаха.

В ЦАХАЛ отметили, что Рабиа и Нагар руководили и финансировали деятельность ХАМАС, а также планировали операции группировки на Западном берегу и на территории Израиля.

Ранее председатель Международного суда ООН Наваф Салам постановил, что Израиль должен прекратить наступление и другие действия в Рафахе, которые могут негативно отразиться на населении города, в соответствии со своими обязательствами по конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Палестинская администрация в городе Рамалла и движение ХАМАС одобрили вердикт Международного суда ООН по сектору Газа, однако ожидали большего.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".