Песков заявил, что РФ вслед за СССР признает Палестину независимой

Фото: 123RF/erika8213

Россия признает независимость Палестины, так как еще СССР сделал тоже самое, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Россия как правопреемница Советского Союза сохраняет эту позицию", – добавил он.

До этого Песков указывал, что Москва выступает за такое решение ближневосточного кризиса между Израилем и Палестиной, чтобы в регионе существовали оба государства. Он подчеркивал, что это укладывается в соответствующие резолюции Совбеза ООН.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов рассказал, что решение признать палестинское государство со сторону Норвегии, Испании и Ирландии говорит о постепенно меняющимся миропорядке, в котором Запад ранее играл ведущую роль.

