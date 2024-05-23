23 мая, 15:33Политика
Песков заявил, что РФ вслед за СССР признает Палестину независимой
Фото: 123RF/erika8213
Россия признает независимость Палестины, так как еще СССР сделал тоже самое, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Россия как правопреемница Советского Союза сохраняет эту позицию", – добавил он.
До этого Песков указывал, что Москва выступает за такое решение ближневосточного кризиса между Израилем и Палестиной, чтобы в регионе существовали оба государства. Он подчеркивал, что это укладывается в соответствующие резолюции Совбеза ООН.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов рассказал, что решение признать палестинское государство со сторону Норвегии, Испании и Ирландии говорит о постепенно меняющимся миропорядке, в котором Запад ранее играл ведущую роль.