Одиннадцать человек погибли в результате цепной аварии в Турции

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Цепная авария произошла на автомагистрали в провинции Мерсин на юго-востоке Турции. В результате ДТП погибли одиннадцать человек, еще около 30 пострадали, сообщает телеканал Halk TV cо ссылкой на губернатора провинции Али Гамзу Пехливана.

Како он уточнил, на трассе Мерсин-Адана автобус, двигающийся в город Диярбакыр, столкнулся с грузовиком, который направлялся по противоположной полосе движения.

Автострада перекрыта в обе стороны. Полиция организовала расследование причин ДТП. Одной из версий является нарушение правил обгона в условиях скользкой дороги, добавил телеканал.

До этого на юге Турции произошло ДТП с участием автобуса. В результате аварии пострадали 15 человек. Среди них были работники сельского хозяйства. Всех пострадавших доставили в больницы.

Ранее мини-грузовик без водителя сбил 29 детей на мероприятии в Сузакском районе в Джалал-Абадской области на юге Киргизии. Припаркованный на стоянке мини-грузовик Hyundai Porter начал движение внезапно. Съезжая вниз по склону, он сбил детей, которые готовились к выступлению на празднике.

